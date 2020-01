Shell en Equinor steken geld in Argentijns veld

Gepubliceerd op | Views: 839

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Gas- en oliereus Shell neemt samen met branchegenoot Equinor een belang in een Argentijns schalieolie- en schaliegasveld. Het gaat om Bandurria Sur, een onderdeel van een groter gebied in Noord-Patagonië, Vaca Muerta genaamd. Het veld levert momenteel 10.000 vat van olie-equivalent per dag.

De twee partijen sloten een overeenkomst voor een minderheidsbelang van 49 procent. Dat belang wordt evenredig verdeeld. Shell en Equinor betalen ieder 177,5 miljoen dollar. De energiebedrijven bereikten daarnaast een voorlopig akkoord over een additioneel belang van 11 procent in het project.