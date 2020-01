ING voert negatieve rente in voor vermogende klanten

Het is wachten tot cashgeld verboden wordt zogenaamd om witwassen tegen te gaan. Het witwassen gebeurd al vele jaren in windmolen parken waar criminelen subsidie beuren van overheden.

Zonder cashgeld zit je gevangen bij je bank en kun je je geld niet meer van de bank halen. Pas dan gaan banken over al het spaargeld negatieve rente rekenen.