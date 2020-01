Inflatie eurozone loopt verder op

Je hebt helemaal gelijk Robin2020. Men is al helemaal gewend aan beurzen die alleen maar omhoog kunnen. Zelfs deskundige horen roepen op CNBC dat de beurs in de USA nooit meer omlaag gaat en dat er nooit meer een recessie zal komen. Kan volgens hun niet meer, dus kopen. Want er is geen alternatief. Voor mij is het duidelijk: Gaat gigantisch fout aflopen.



QE4 is in volle gang en onlangs aangekondigd dat men daar ook mee door blijft gaan. 100miljard gemiddeld per maand, niet zoals eerder 80. En nu mag het niet eens een naam hebben, is alleen iets van ondersteuning voor de repo markt.



Rente gaat nooit meer omhoog naar normale waardes. Daarvoor moet er eerst een tijd van ongekende inflatie aan vooraf gaan zodat de schulden niets meer voorstellen. Dat was de bedoeling, maar werkt niet.



Dat gratis geld maken op deze schaal is in het verleden altijd geeindigd met de waarde 0 voor de betreffende valuta.