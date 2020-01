Gepubliceerd op | Views: 208

BOCHUM (AFN/BLOOMBERG) - De verkoop van zijn liftentak levert het Duitse conglomeraat Thyssenkrupp zeker 15 miljard euro op. Dat geld heeft de onderneming volgens topvrouw Martina Merz hard nodig omdat het bedrijf staat voor de nodige uitdagingen.

Thyssenkrupp, dat ooit symbool stond voor technische Duitse bekwaamheid, kampt met de algehele neergang in de industrie. Zo staan de marges van de staaldivisie al tijden onder druk en de balans van de onderneming blijft volgens Merz ronduit zwak. Thyssenkrupp legt al zijn divisies momenteel langs de meetlat.

Eind februari wordt er een beslissing verwacht over de liftendivisie. Die tak was bij de afgelopen cijferpresentatie andermaal het best presterende onderdeel, maar ondanks die goede prestaties verslechterde de kas- en de schuldpositie van het moederbedrijf.

Na de verkoop van de liftentak zal Thyssenkrupp de toekomst van de andere onderdelen uitstippelen. Merz benadrukte dat voor vooruitgang bij de staalactiviteiten fusies of overnames nodig zijn. De fusiedeal met de staaltak van Tata Steel Europe stuitte eerder op mededingingsbezwaren. Naar verluidt wordt nu aan een krachtenbundeling met Salzgitter gewerkt.