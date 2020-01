Krimp voor economie Italië

Gepubliceerd op | Views: 1.284 | Onderwerpen: Italië

ROME (AFN) - De economie van Italië is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,3 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat meldde het Italiaanse statistiekbureau in een voorlopige raming.

Economen hadden in doorsnee op een plusje van 0,1 procent gerekend. In het derde kwartaal was een groei van 0,1 procent te zien. Op jaarbasis stagneerde de groei van de Italiaanse economie, na een herziene vooruitgang met 0,5 procent in het derde kwartaal.