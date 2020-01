'Exit concurrent Fagron goed en slecht nieuws'

Gepubliceerd op | Views: 839

AMSTERDAM (AFN) - Dat de Amerikaanse concurrent van Fagron, PharMEDium, ophoudt met activiteiten is goed en slecht nieuws voor de toeleverancier aan apotheken. Dat is de beoordeling van kenners bij ING.

PharMEDium was de grootste speler in de Verenigde Staten op het vlak van het op maat voorbereiden van medicijnen voor apotheken. Moederbedrijf AmerisourceBergen besloot de stekker uit dat onderdeel te trekken.

Dat zo'n grote concurrent ophoudt met bestaan is een opsteker voor Fagron, die nu zijn marktaandeel in de VS kan uitbreiden, vinden de analisten. Aan de andere kant kon Fagron dat gat al innemen, aangezien meerdere divisies van PharMEDium de afgelopen kwartalen geleidelijk sloten. Daarnaast onderstreept het einde van PharMEDium hoeveel druk er op toeleveranciers aan apotheken staat in de VS, onder meer vanwege regelgeving. Dat kan een teken aan de wand zijn voor het eventuele groeipotentieel van Fagron in de VS.

Het advies blijft bij ING op hold en het koersdoel op 19,50 euro. Het aandeel Fagron stond vrijdag omstreeks 10.00 uur 0,3 procent hoger op 20,84 euro.