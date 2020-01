Gepubliceerd op | Views: 130

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse toezichthouder Environmental Protection Agency (EPA) heeft het bestrijdingsmiddel glyfosaat veilig verklaard. Het hoofdbestanddeel van het omstreden middel Roundup van Bayer kreeg eerder al steun van de milieudienst. In april bepaalde de EPA al dat het middel niet kankerverwekkend is, in augustus verbood het ook labels die dat beweerden. Daarmee ging de EPA in tegen een Californische wet die zulke labels sinds enkele jaren verplicht stelde.

Beleggers reageerden verheugd op de beslissing van de EPA en zetten het aandeel Bayer in Frankfurt 1,4 procent hoger. De Duitse chemiereus heeft aan Roundup, dat het in handen kreeg toen het zijn Amerikaanse branchegenoot Monsanto overnam, een hoofdpijndossier. Het bedrijf is door tienduizenden gebruikers van Roundup aangeklaagd die zeggen kanker te hebben gekregen van het middel.

Bayer verloor tot nu toe drie rechtszaken en is tegen die uitspraken in beroep gegaan. Bovendien praat het chemiebedrijf over een schikking om van alle aanklachten af te kunnen komen. Dat zou Bayer volgens analisten en ingewijden rond de 10 miljard dollar kunnen kosten.