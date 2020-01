'Snellere fusie Sandd en PostNL'

Gepubliceerd op | Views: 689

AMSTERDAM (AFN) - De overname van Sandd door PostNL verloopt sneller dan verwacht. Dat concluderen marktanalisten van KBC Securities. PostNL zei eerder tot halverwege dit jaar uit te trekken om de bedrijven te bundelen. Op 1 februari is de fusie afgerond. ING benadrukt vooral dat er minder personeel van Sandd overgaat naar PostNL dan verwacht.

KBC noemt het ietwat verrassend dat PostNL niet aan zijn vooruitzichten tornt in vergelijking met oktober toen het voor het eerst een stip op de horizon zette wat betreft de Sandd-deal. Volgens KBC moeten er redenen zijn dat het postbedrijf niet met een financiële update is gekomen.

KBC wijst op opmerkingen van leidinggevenden bij PostNL bij de recente update over de fusie. Zo heeft de postmarkt al jaren last van aanhoudende krimp. Daarbij krijgt PostNL, met de overname van Sandd, er in een klap een hoop postbodes bij. Dat niet meer dan ruim een derde van de medewerkers van Sandd de overstap naar PostNL maken, zorgt mogelijk voor lagere arbeidskosten. Maar mogelijk schopt dit ook de postbezorging in de war door een tekort aan postbezorgers.

Koopadvies

ING hield er rekening mee dat zeker de helft van de Sandd-medewerkers de overstap zou maken. Daar had het ook zijn prognoses voor de komende jaren op gebaseerd. Verder denkt de bank dat de fusie mogelijk nog voordeliger uitpakt. De bank ziet zich gesteund in die stelling door het bericht van PostNL. Dat er minder personeel van Sandd overgaat naar PostNL pakt mogelijk ook positief uit voor het postbedrijf met het oog op de strengere regelgeving omtrent flexibele arbeidskrachten.

ING handhaaft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 2,75 euro. KBC heeft ook een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 3,40 euro. Het aandeel PostNL stond vrijdag omstreeks 09.40 uur 1,2 procent hoger op 1,71 euro.