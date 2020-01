'Bijstelling groeiplannen WDP logisch'

Gepubliceerd op | Views: 258

AMSTERDAM (AFN) - Het is logisch dat logistiek vastgoedfonds WDP zijn groeidoelstellingen iets naar boven heeft bijgesteld. De Belgische onderneming met een notering in Amsterdam deed namelijk voor 550 miljoen euro aan nieuwe investeringen en staat er goed voor, menen analisten van KBC Securities. WDP verwacht nu in 2023 een EPRA-winst van tenminste 1,15 euro per aandeel te halen, terwijl dat eerder exact 1,15 euro per aandeel was.

Ondanks de grote hoeveelheid investeringen is de balans van WDP op orde. Het bedrijf heeft bovendien een goede positie op zijn belangrijkste markten en heeft bewezen van investeringen een succes te kunnen maken, aldus de marktkenners. Ze vinden echter dat de verwachte groei al ingeprijsd is in het aandeel WDP en houden daarom vast aan het hold-advies met een koersdoel van 24 euro.

Het aandeel WDP stond vrijdag rond 09.25 uur 2,6 procent hoger op 25,57 euro.