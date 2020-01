AEX veert licht op na virusvrees

Het woord 'nood' in mondiale noodtoestand is naar mijn mening een verkeerde keuze. Noem het liever een mondiale/internationale controle en voorbereidingstoestand, want dat is het ook. Ik ben eerder gerust gesteld dat er zoveel artsen, geleerden en overheden zijn die dit soort protocollen maken. Het zou pas eng zijn als die er niet zouden zijn. Nog geen 10.000 besmettingen en iets meer dan 200 doden. Is dat iets om bang van te worden? Ik vind van niet. Gaan er nog meer meldingen komen van geïnfecteerden en doden, ja zeker. Maar in het tempo hoe het nu gaat lijkt het 'gewone' influenzavirus een grotere killer. Zou het ook helemaal niet gek vinden als mensen zich ook meer bewust worden van dit virus. Meer focus op handen wassen, hand voor de mond, betere hygiëne. WHO is verder een goed geolied systeem die nu internationaal gaan samenwerken om een verdere verspreiding te voorkomen en dat is denk voor ons beleggers juist een positief signaal. Voor China en haar inwoners veel respect hoe zij dit aanpakken. Dat mag ook wel even gezegd worden.