Electrolux lijdt onder problemen in VS

STOCKHOLM (AFN) - De Zweedse maker van huishoudelijke apparatuur Electrolux heeft afgelopen jaar te lijden gehad onder problemen in de Verenigde Staten. Het bedrijf bracht daar alle productie van koelkasten en vriezers onder in één nieuwe fabriek, wat leidde tot capaciteitsproblemen. Ook waren er hoge kosten omdat Electrolux een tijdlang de twee oude fabrieken openhield om die problemen op te lossen.

De Amerikaanse problemen waren een belangrijke reden voor een stagnerende omzet in het afgelopen kwartaal. Over heel 2019 groeide de omzet wel met 3 procent tot 119 miljard Zweedse kroon, omgerekend een klein 11,2 miljard euro. Zonder gunstige wisselkoerseffecten was er echter een omzetdaling van 1,3 procent. De nettowinst daalde met een derde tot 2,5 miljard kroon.

Topman Jonas Samuelson noemt vorig jaar een overgangsjaar. Electrolux besloot toen de tak voor professionele apparatuur op eigen benen te zetten.

De Zweden denken dat de Amerikaanse problemen ook dit jaar nog invloed hebben op het resultaat. Electrolux verwacht dat de nieuwe fabriek ergens in de eerste helft van dit jaar op volledige capaciteit kan draaien. Het bedrijf maakt daarvoor waarschijnlijk de eerste drie kwartalen nog extra kosten.