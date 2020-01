Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: China

AMSTERDAM (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify bekijkt de impact van het nieuwe coronavirus op zijn activiteiten in China. De voormalig lichtdivisie van Philips heeft een kleine 8000 werknemers in China, waarvan enkele tientallen in de regio Hubei, waar het virus als eerste de kop opstak.

De impact van het virus op de activiteiten van Signify is volgens topman Eric Rondolat nog ongewis, zo zei hij in een toelichting op de jaarcijfers. Ook omdat kantoren en productielocaties vanwege het Chinees Nieuwjaar gesloten zijn. China heeft de vakantieperiode vanwege het virus verlengt. De Signify-topman denkt dat de impact gering zal zijn als fabrieken en locaties een paar dagen langer dichtblijven. Als dit weken aanhoudt, zal dat volgens hem logischerwijs wel impact hebben op de resultaten.

Rondolat stelt de veiligheid en gezondheid van personeel voorop. Signify heeft al de nodige maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo krijgt het personeel mondkapjes uitgedeeld en worden andere hygiënemaatregelen genomen.