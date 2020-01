Duitse winkelverkopen scherp gedaald

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De winkelverkopen in Duitsland zijn in december stevig gekrompen. Volgens cijfers van het Duitse federale statistiekbureau namen de detailhandelsverkopen met 3,3 procent af op maandbasis, na een bijgestelde stijging met 1,6 procent in november.

Economen hadden in doorsnee op een daling met 0,5 procent gerekend. Op jaarbasis klommen de winkelverkopen in de grootste economie van Europa in december met 0,8 procent, na een toename met 2,8 procent een maand eerder.