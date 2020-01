Amerikaanse tak doet Spaans BBVA pijn

Gepubliceerd op | Views: 221

BILBAO (AFN) - De Spaanse bank BBVA heeft in het vierde kwartaal een verlies in de boeken gezet, als gevolg van een flinke afschrijving op zijn Amerikaanse onderdeel. Het financiële concern heeft in de Verenigde Staten last van moeilijke marktomstandigheden en stevige concurrentie.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, zoals BBVA voluit heet, zette een kwartaalverlies in de boeken van 155 miljoen euro. De afschrijving in de VS, waar de activiteiten goed zijn voor ongeveer 10 procent van de winst, bedroeg 1,3 miljard euro. Het onderliggende resultaat van BBVA kwam in het kwartaal uit op bijna 1,2 miljard euro.