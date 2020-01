'Aston Martin dicht bij deal met miljardair Stroll'

Gepubliceerd op | Views: 468

LONDEN (AFN) - De Canadese miljardair Lawrence Stroll staat op het punt een minderheidsbelang te nemen in de Britse maker van luxewagens Aston Martin. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Stroll, die onder meer de baas is van formule 1-raceteam Racing Point F1 zou na lang beraad de leiding van Aston Martin hebben overtuigd.

Stroll zal naar verwachting omgerekend 238 miljoen euro betalen. De aankondiging van de deal volgt naar verluidt later op vrijdag. De Britse autobouwer worstelt met zwakke vraag naar zijn bolides. Dat is vooral het geval in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Ook heeft het bedrijf een aantal dure leningen uitstaan.

Eerder kwam naar buiten dat ook de Chinese automaker Geely interesse zou hebben in een belang. De Chinezen zouden dan vooral interesse hebben in een deal waarbij technologische informatie uitgewisseld kan worden. Geely is onder meer eigenaar van de automerken Lotus en Volvo en heeft een minderheidsbelang in Mercedes-moeder Daimler.