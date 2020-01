Industriële productie Japan trekt aan

Gepubliceerd op | Views: 341 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De industriële productie in Japan is in december gestegen na een krimp een maand eerder. Volgens voorlopige cijfers van de overheid klom de productie in de omvangrijke Japanse industrie met 1,3 procent op maandbasis. In november was nog een daling met 1 procent te zien.

Over het gehele vierde kwartaal werd een daling van de productie met 4 procent opgetekend, mede door een zwakkere buitenlandse vraag naar producten van Japanse makelij. Dat is de grootste daling op kwartaalbasis sinds 2013.