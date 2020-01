Groei industrie China valt stil

Achterhaald is het niet. Vind het wel grappig om te lezen dat handelsoorlog totaal buiten beeld is en men heel dramatisch doet over Corona.



Met een westerse bril denken wij de Chinezen te kennen. Nu onder de 50, maar de wereld zal zich verbazen over de opleving als China de corona virus deken achter zich laat.

En als de AEX meelift, dan is het weer niet goed.

Stijging en inflatie is goed voor de economie. Dat mensen continue correcties willen zien, is vanwege hun posities.

Niet omdat wij zo begaan zijn met de wereld.



Nu komen de goeroes, 1 voor 1, met anecdotes en verhalen hoe ernstig de situatie is.



Want je moet wat als beurs analist.



Voorlopig moeten wij het hier maar doen.



WdP groei verwacht

Duitse economie groeit

Visa winst

Amazone winst

Chip industrie groeit met Intel

AsML groeit/winst/omzet

Amerikaanse banken maken winst

Alibaba groeit/omzet/winst

Apple winst



Het is kommer en kwel hoor.....



Het gaat zo slecht met de bedrijven dat er een correctie komt.... ehhhhh duh....



Zolang je het blijft roepen met gratis geld, dan verdienen de goeroes weer met informatie achteraf.



Elke maand kunnen de goeroes niet inschatten hoe de Chinese koopkracht is...