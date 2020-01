Signify moet het hebben van led en overnames

Gepubliceerd op | Views: 518

AMSTERDAM (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify heeft het slotkwartaal van 2019 een hogere omzet geboekt. Met name de toegenomen verkopen van led-verlichting, goed voor 80 procent van de totale omzet, zorgden voor een hogere resultaat. Ook overnames en andere wijzigingen stuwden volgens het bedrijf de omzet. De opbrengsten vielen lager uit dan waar door kenners rekening mee werd gehouden. Verder maakte het bedrijf bekend zijn dividend te verhogen.

De kwartaalomzet van de onderneming kwam uit op 1,4 miljard euro. Dat was 1,4 procent meer dan een jaar eerder. De vergelijkbare omzet daalde met 4,2 procent. Het bedrijf blijft melding maken van moeizame marktomstandigheden. Onder de streep bleef een bedrag van 98 miljoen euro over. Dat is minder dan de 119 miljoen euro een jaar eerder. Dit kwam onder meer door reorganisatiekosten en andere eenmalige posten. De winstmarge viel verder iets hoger uit.

Over heel 2019 viel de omzet 1,8 procent lager uit op 6,2 miljard euro. Ook dit was iets minder dan waar rekening mee werd gehouden. De winst steeg met 2,3 procent tot 267 miljoen euro. Wisselkoerseffecten zaten de winst van het bedrijf enigszins dwars.

Dividend

Signify stelt een dividend voor van 1,35 euro per aandeel. Daarmee werd de beloning voor aandeelhouders 3,8 procent verhoogd. Volgens het bedrijf begint het bedrijf de vruchten te plukken van overnames die in 2019 zijn afgerond. Dit jaar wordt de overname van Cooper Lighting Solutions afgerond. Met die deal versterkt Signify zijn marktpositie in Noord-Amerika.

Het bedrijf verwacht dit jaar zijn aangepaste winstmarge te verbeteren. Daarbij moet een vrije kasstroom van 6 procent van de omzet worden gerealiseerd. Nadat de overname van Cooper Lighting Solutions is afgerond, naar verwachting in het lopende kwartaal, zet Signify een nieuwe stip op de horizon als het gaat om financiële doelen.

In een toelichting stelt topman Eric Rondolat dat het bedrijf voorlopig vast blijft houden aan zijn conventionele verlichtingsdivisie. De marges voor die producten zijn volgens hem goed en er is ook nog altijd voldoende vraag naar. Volgens de Fransman duurt het nog wel even voordat deze producten uitgefaseerd zullen zijn.