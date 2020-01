Fugro desinvesteert belang in Global Marine

Gepubliceerd op | Views: 182

LEIDSCHENDAM (AFN) - De Amerikaanse bodemonderzoeker Global Marine Group (GMG) wordt verkocht aan investeerder J.F. Lehman & Company. Het Nederlandse Fugro desinvesteert daarmee zijn belang van 23,6 procent in GMG, zo bleek vrijdag.

GMG wordt door houdstermaatschappij HC2 verkocht voor ongeveer 250 miljoen dollar in contanten plus een mogelijke toekomstige 'earn-out'. Na terugbetaling van onder meer pensioen- en schuldverplichtingen in deze deal, zal het aandeel voor Fugro in de transactie ongeveer 40 miljoen dollar bedragen.

De transactie rondom GMG wordt waarschijnlijk aan het eind van het eerste kwartaal afgerond. Onlangs bleek al dat een deel van zijn belang in GMG te gelde maakte, toen dat bedrijf een minderheidsbelang in Huawei Marine Networks (HMN) aan Hengtong Optic-Electric verkocht.