Siemens verhoogt winstverwachting

MÜNCHEN (AFN) - Siemens is optimistischer geworden over de winst die het dit boekjaar kan halen. Dat meldde het Duitse industriële conglomeraat dinsdagavond bij de publicatie van zijn kwartaalresultaten.

Siemens zag zijn nettowinst in het eind december afgesloten eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar met een kwart oplopen, naar 1,9 miljard euro. De omzet trok met 1 procent aan, naar 19,1 miljard euro. Zonder wisselkoerseffecten, aan- en verkopen ontstond een plus van 3 procent.

Siemens rekent dit boekjaar op een winst per aandeel van 7,20 tot 7,70 euro, waar eerder een winst van 6,80 à 7,20 euro per aandeel werd voorspeld. De winstmarge van onderdeel Industrial Business valt daarbij hoger uit dan eerder gedacht. Dit onderdeel boekte vorig kwartaal een sterke groei op alle vlakken waar het actief is.

Verder boekte Siemens onder meer groei op het gebied van gezondheidszorg, met 15 procent meer winst dan een jaar eerder. Ook de elektriciteit- en gastak draaide goed. Daar stegen de opbrengsten met 6 procent en was de winst bijna een derde hoger dan een jaar eerder.

Topman Joe Kaeser sprak van een sterke start van het jaar, die samen met de hogere winstverwachting een duidelijk signaal geeft. De orders liepen de afgelopen maanden wel met 14 procent terug, maar dat werd toegeschreven aan het buitengewoon hoge aantal grote orders van een jaar eerder.