Even geduld nog.....Amerikaanse beleggers trekken zich op aan vaccinnieuws.

Het gaat helemaal niet meer over de economie. Het wordt nu echt gevaarlijk......alsof een vaccin werelwijd de economie kan ondersteunen.

Gratis geld is ook steeds minder waard, tenzij we de hoeveelheid opvoeren. Dit loopt verkeerd af. 2021: het jaar van de waarheid!!

Succes allemaal, doe geen gekke dingen en blijf even aan de zijlijn.