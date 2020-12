Topman Heineken hoopt op 'genormaliseerde situatie' in zomer 2021

AMSTERDAM (AFN) - Topman Dolf van den Brink van Heineken hoopt dat de vele coronabeperkingen komende zomer niet meer nodig zijn. „Waar we op dit moment vanuit gaan is dat ergens in het tweede, begin derde kwartaal het vaccin dermate is opgeschaald dat we dan weer naar een genormaliseerde situatie kunnen. We hopen echt uit de lockdown te komen en ik hoop dat alle horecaklanten het ook halen", heeft de baas van het bierconcern gezegd in een interview met De Telegraaf.

"We willen samen een biertje drinken in de kroeg en een maaltijd eten in een restaurant. We zijn absoluut optimistisch dat als het vaccin op grote schaal beschikbaar komt, we uit deze crisis komen", stelt Van den Brink in de krant. "De business gaat weer opveren, maar dat gaat nog wel even duren."

Bij Heineken leven met name zorgen over de horeca. "Het gaat wereldwijd heel slecht met de horeca, terwijl dat ongeveer 40 procent van onze business is", geeft de Heineken-baas aan. „In Europa loopt naar schatting 10 tot 15 procent van de horeca het risico om blijvend failliet te gaan. Veel ondernemers zijn bijvoorbeeld hun hele werkkapitaal kwijtgeraakt door de crisis."

De brouwer doet volgens de topman veel om cafés in nood te ondersteunen. "We hebben huur kwijtgescholden, voorraden bier teruggehaald, leidingen schoongemaakt en alles geprobeerd om te helpen. Maar ook onze steun is ergens eindig." Gelukkig zijn er in Nederland steunpakketten, aldus Van den Brink. "In veel landen waar we actief zijn, is überhaupt geen steun. We zijn heel dankbaar voor de verschillende regelingen in Nederland, maar moeten daarbij ook constateren dat het niet voldoende is. Nog steeds zitten veel horecaondernemers in zware problemen, omdat het te lang duurt."