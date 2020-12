Aandeelhouders AND akkoord met verandering naam in GeoJunxion

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AFN) - De aandeelhouders van AND International Publishers zijn akkoord met de naamsverandering van de kaartenmaker in GeoJunxion. Op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf werd ook ingestemd met de andere voorgestelde agendapunten.

Met de naamsverandering zet de onderneming naar eigen zeggen in op "nieuwe en duurzame inkomsten uit digitale kaarten voor de wereld van 5G en het Internet of Things (IoT)". GeoJunxion verwijst naar de huidige activiteiten van het bedrijf, namelijk geografische, lokale informatie toevoegen als extra laag aan navigatie. Denk daarbij aan informatie over milieuzones en de bewegingen van mensen in een bepaald gebied.