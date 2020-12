Kleine postvervoerder delft onderspit in kort geding tegen PostNL

Nou niet alleen die vervoerder denkt negatief over postnl, het is immers niet leuk voor hem om onder mindere condities met tante pos verder te moeten, jammer voor deze man,maar ook volkomen logisch dat posje voor hem geen uitzondering maakt.

Op het beursje is het opnieuw kommer en kwel met postje, het lijkt wel of er geen pakketje meer verstuurt word, maar alleen al bij ons kwamen vandaag 2 post nl pakketten aan en dat x 7 miljoen x, wie begrijpt dan nog dat hij alweer 2 dagen naar beneden klettert?

Air france en winkel en kantoor vastgoed gaan dik groen, terwijl bnr net nog melde dat als het zo doorgaat de ziekenhuizen naar het zwarte scenario moeten, zeer veel ziek personeel en dokters, als je zulk nieuws hoort snap je absoluut niks van boven genoemde koers reakties!