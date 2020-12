Beurzen nemen gas terug na opmars

quote: Kaviaar schreef op 30 december 2020 13:01:

De opmars is nog niet vergelijkbaar met andere jaren rondom jaarwisseling.

De opmars is nog niet vergelijkbaar met andere jaren rondom jaarwisseling.

Het feit dat we in deze tijden op een hoogste punt terecht zijn gekomen is een grotere opmars dan de stijgingen van de afgelopen jaren.