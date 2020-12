AEX licht hoger op laatste volle beursdag 2020

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht hoger begonnen aan de laatste volle handelsdag van het jaar. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. Beleggers deden het rustig aan na de recente sterke opmars en verwerkten het nieuws dat de Britse autoriteiten groen licht hebben gegeven voor het gebruik van het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,1 procent in de plus op 629,99 punten. De hoofdindex koerst af op een jaarwinst van zo'n 4 procent en is ten opzichte van het dieptepunt van de coronacrisis in maart met dik 60 procent gestegen. De MidKap daalde 0,1 procent tot 938,08 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen 0,1 procent. Parijs bleef vrijwel vlak.

Op de beurzen in onder meer Frankfurt, Milaan en Zürich kan woensdag voor de laatste dag worden gehandeld. De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs zijn op donderdag nog een halve dag open. Ook Londen en Madrid kennen op oudejaarsdag een verkorte handelssessie. Vrijdag zijn alle Europese beurzen gesloten.

AstraZeneca zette de opmars voort in Londen met een winst van dik 1 procent. De Britse toezichthouder MHRA heeft het vaccin dat de farmaceut samen met de Universiteit van Oxford heeft ontwikkeld goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock worden vanaf 4 januari mensen ingeënt met het nieuwe vaccin, dat in tegenstelling tot het Pfizer-vaccin niet op extreem lage temperaturen moet worden opgeslagen. AstraZeneca won een dag eerder al ruim 3 procent.