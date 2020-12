Annexum neemt tientallen winkelpanden Jumbo over

quote: Aandelen & zo schreef op 30 december 2020 10:49:

Persoonlijk zou ik eigen vastgoed nooit verkopen en vervolgens een huurcontract aangaan voor een langere termijn.

Waarom niet?Stel:* Huidige huur pand is 150.000 Euro per jaar en resterende looptijd huurcontract is 3 jaar* Investeringsvehicle van Van Eerd koopt het pand van investeerder voor 12x jaarhuur = 1.800.000 Euro* Nieuw huurcontract afsluiten: 200.000 Euro per jaar en nieuwe looptijd 10 jaar* Vervolgens kun je het pand makkelijk verkopen tegen 18x jaarhuur = 3.600.000 dus 100% directe winst uit 1 transactie voor het investeringsvehicle van Familie van EerdOK, huurder Jumbo betaalt dan de komende 10 jaar 50.000 Euro x 10 jaar is 500.000 Euro meer huur (en eventueel nog daarna, maar dat hangt van de nieuwe onderhandelingen t.z.t. af met de verhuurder) maar die hogere huurkosten kun je toch mooi wegstrepen tegen de winst dus al met al kost het Jumbo dan per saldo maar een paar ton.Dus gewoon lekker cashen voor Van Eerd.Wat doet Huib vervolgens?* Die verkoopt een aantal panden meteen door voor 20x de huur aan de hoogste bieder. In bovenstaand voorbeeld is dat 2x 200.00 = 400.000 voor Huib.* De overige objecten stopt mij in een fonds en vraagt dan daarvoor aan beleggers:- ergens tussen 4% en 8% (over de koopsommen) aan eenmalige start vergoedingen- ergens rond 1% (van de waarde van de panden) per jaar als beheervergoeding- circa 25% van de overwinst bij verkoop (indien de panden dan nog eens met extra winst verkocht worden)En de beleggers in het fonds?- een paar procent rendement (zeg 5% of 6%) per jaar en zij lopen al het risico: risico dat huurder opzegt, risico dat panden t.z.t. veel minder opbrengen als gevolg van stijgende rente, risico op grote onderhoudskosten, risico dat de rente op de hypotheek in de toekomst omhoog gaat, risico dat Jumbo na 10 jaar de huur omlaag onderhandelt, etcetera.