'AEX begint hoger aan laatste volle handelsdag 2020'

Tijdens de Kerst was ik even in gesprek met mijn schoonbroer.

Hij heeft nog nooit belegd maar zei ineens tegen mij "je moet bitcoins kopen"

Uiteraard vroeg ik voor enig onderbouwing dus zei "waarom dan?"

Zijn antwoord was "omdat ze hoger gaan, veel hoger".............

Maar "waarom dan?" vroeg ik weer.

"Gewoon" zei hij.

Zegt eigenlijk genoeg over de huidige markt.

(en voor mij reden short te gaan)