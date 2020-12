'AEX begint hoger aan laatste volle handelsdag 2020'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag waarschijnlijk licht hoger aan de laatste volle handelsdag van het jaar. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine plussen te openen. Op de beurzen in onder meer Frankfurt, Milaan en Zürich kan woensdag voor de laatste dag worden gehandeld. De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs zijn op donderdag nog een halve dag open. Ook Londen en Madrid kennen op oudejaarsdag een verkorte handelssessie. Vrijdag zijn alle Europese beurzen gesloten.

In het Verenigd Koninkrijk zal het Britse parlement woensdag vrijwel zeker met een grote meerderheid instemmen met het handelsakkoord met de Europese Unie dat op het nippertje een chaotische no-dealbrexit heeft voorkomen. Zowel het Britse Lagerhuis als het Hogerhuis is voor een speciale zitting teruggeroepen van de kerstvakantie.

Aan het coronafront heeft de Britse medicijnwaakhond het vaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Eerder deze maand werd het coronavaccin van Pfizer/BioNTech al goedgekeurd door de Britten. In de Europese Unie is het vaccin Comirnaty van Pfizer/BioNTech tot nu toe het enige vaccin dat is toegelaten.

Chipsector

Bij de bedrijven staat de chipsector in de schijnwerpers. De grote Amerikaanse chipproducent Intel is in het vizier van de activistische aandeelhouder Daniel Loeb. Loeb vindt dat Intel teleurstellend presteert in vergelijking met branchegenoten en wil dat het concern strategische alternatieven bekijkt, waaronder een opsplitsing en de verkoop van onderdelen.

Ook de luchtvaartsector staat in het nieuws. Volgens onderzoeksbureau Cirium heeft de coronacrisis een einde gemaakt aan 21 jaar van passagiersgroei voor de wereldwijde luchtvaartindustrie. Het wereldwijde passagiersverkeer kelderde dit jaar naar schatting met 67 procent. Daarmee is het verkeer beland op het niveau van 1999.

Koersen

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index klom 0,3 procent tot 629,14 punten en de MidKap bleef vrijwel vlak op 939,21 punten. Parijs ging 0,5 procent vooruit en Frankfurt daalde licht. De beurs in Londen steeg 1,6 procent na het lange kerstweekeinde in het Verenigd Koninkrijk. Wall Street bleef dicht bij huis na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 30.335,67 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent en de techgraadmeter Nasdaq bleef vrijwel onveranderd.

De euro was 1,2281 dollar waard, tegenover 1,2246 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 48,22 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 51,25 dollar per vat.