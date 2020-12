Nikkei sluit 2020 af met kleine min

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs heeft woensdag het bewogen coronajaar 2020 afgesloten met een kleine min. Beleggers deden een stapje terug na de sterke opmars een dag eerder, die de hoofdindex in Tokio naar het hoogste niveau sinds augustus 1990 stuwde. Een duurdere Japanse yen zorgde daarbij voor enige koersdruk bij de belangrijke exportbedrijven. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten overwegend winsten zien.

De Japanse Nikkei eindigde op de laatste handelsdag van het jaar 0,5 procent lager op 27.444,17 punten, na de koerssprong van 2,7 procent een dag eerder. De hoofdindex boekte dit jaar een winst van 16 procent. Het was het tweede winstjaar op rij. In 2019 won de Nikkei ruim 18 procent. In Tokio zijn de financiële markten op donderdag en vrijdag gesloten vanwege de viering van Nieuwjaar. Op maandag 4 januari wordt de handel weer hervat.

In Shanghai stond de beursgraadmeter tussentijds 0,7 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 1,4 procent aan. In China werd de economische groei van 2019 herzien tot 6 procent. Eerder was voor het jaar een groei van 6,1 procent gemeld. In Sydney daalde de Australische All Ordinaries 0,3 procent.

De Kospi in Seoul noteerde op de laatste handelsdag van het jaar 2 procent hoger. De beurs in Zuid-Korea is donderdag en vrijdag gesloten. In Hongkong, Shanghai en Sydney wordt op oudejaarsdag wel gehandeld. Vrijdag zijn alle belangrijke markten in de Aziatische regio gesloten.