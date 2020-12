Lage olieprijzen blijven afzetprijzen industrie drukken

DEN HAAG (AFN) - De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november gemiddeld 4,5 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Die lagere prijzen hangen voor een groot deel samen met de gedaalde prijzen voor ruwe aardolie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In oktober waren producten in de industrie nog 4,9 procent goedkoper dan een jaar eerder. Op maandbasis was wel sprake van een stijging.

De olieprijzen liggen sinds het uitbreken van het coronavirus veel lager dan voorheen. Door reisbeperkingen en thuiswerken is er bijvoorbeeld minder brandstof nodig, wat de waarde van aardolie drukt. In november kostte een vat Brentolie ruim 37 euro, hetgeen een daling op jaarbasis is van 34,5 procent.

Producten van de aardolie-industrie waren in november 32,8 procent goedkoper dan in november 2019. In de chemische industrie waren de afzetprijzen in augustus 8,8 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. In iets meer dan de helft van alle bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in november 2020 hoger dan een jaar eerder.