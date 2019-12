Hydratec rondt overname Stork Plastics af

Gepubliceerd op | Views: 130

AMERSFOORT (AFN) - Hydratec Industries heeft de aankoop van meerderheidsbelangen in Stork Plastics Machinery en Rollepaal Holding afgerond. De overname van belangen van 75 procent in beide bedrijven was eind september bekendgemaakt. Hydratec nam die belangen over van participatiemaatschappij Wadinko, zonder financiële details vrij te geven.

Stork Plastics Machinery produceert spuitgietmachines en heeft circa 150 mensen in dienst, met vestigingen in Hengelo en het Duitse Meinerzhagen. De belangrijkste activiteit van Rollepaal is de ontwikkeling, fabricage, montage en wereldwijde verkoop van apparatuur voor de productie van sterke, lichtgewicht PVC-buizen. Ook ontwerpt en produceert Rollepaal spuitgietmatrijzen en buisfittingen. Er werken circa 230 mensen, in vestigingen in Dedemsvaart, Ahmedabad in India en Baltimore in de Verenigde Staten.

De totale omzet van beide bedrijven bedraagt circa 75 miljoen euro op jaarbasis. De aankoop was in november al goedgekeurd door de aandeelhouders van Hydratec.