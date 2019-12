'Kalm begin op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken maandag een rustige opening tegemoet te gaan. Het ontbreekt in de voorlaatste sessie van het jaar aan richtinggevend nieuws. Veel handelaren vieren nog vakantie. Ook zijn bij veel bedrijven zijn de boeken al dicht. De vraag is of de leidende Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 in de dunne handel hun records van voor het weekend verder kunnen aanscherpen.

De markten blijven gespitst op nieuws over de daadwerkelijke ondertekening van de handelsdeal tussen de VS en China. De economische grootmachten bereikten eerder een gedeeltelijk akkoord, maar nog altijd staan er geen krabbels onder de fase 1-overeenkomst.

De dollar verloor maandag verder aan waarde nadat de munt vrijdag zijn grootste terugval in één dag beleefde sinds juni. De dollar is momenteel de 'minst' presterende munt van alle 'grote' valuta wereldwijd. Het positivisme over de handelsgesprekken tussen Peking en Washington maakt dat beleggers meer risico willen nemen. Ook de aanhoudende steun van de Federal Reserve, die geld pompt in de Amerikaanse markt voor kortlopende leningen, helpen de waardedaling van de munt in de hand.

Zwakkere dollar

De zwakkere dollar zorgt onder meer voor een impuls op de grondstofmarkten. Ook staat de oliesector in de schijnwerpers, na een sterker dan verwachte daling van de oliereserves.

Automaker Tesla leverde maandag de eerste auto's af die in China zijn geproduceerd. Daarmee is de fabriek in Shanghai binnen een jaar operationeel. Techreus Apple profiteert mogelijk van een positief analistenrapport van Wedbush. Die stelt dat Apple komend jaar volop zal profiteren van de groeiende uitgaven aan 5G-technologie.

Maxar Technologies

Maxar Technologies, dat zich onder meer bezighoudt met satellietbeelden, staat voor een koerssprong. Het bedrijf zegt zijn ruimterobotica-divisie te verkopen aan een consortium onder leiding van Northern Private Capital. Restaurantketen Chipotle Mexican Grill profiteert volgend jaar mogelijk van aanpassingen aan zijn menu, menen marktkenners.

Verder staan op de agenda cijfers over de groothandelsvoorraden en de aanstaande woningverkopen.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 0,1 procent hoger op 28.645,26 punten. De S&P 500 eindigde een fractie hoger, op 3240,02 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent, maar bleef wel boven de grens van de 9000 punten met een stand van 9006,62 punten.