Baas BoE geeft klimaatwaarschuwing af

Het is goed om te zien dat Carney alvast praat naar de mond van zijn nieuwe baas, uitstekende strategie.



Maar er zijn natuurlijk nogal wat vraagtekens te plaatsen bij de zaken die Carney aanhaalt. Waarom moeten investeringen in fossiel versneld afgebouwd worden als de consensus is dat fossiel nog tot in lengte van jaren een onderdeel van de energiemix zal vormen?



Waar komen de genoemde temperaturen vandaan? 3,7 graad, waarom niet 3,6? Of 3,9? En die genoemde 1,5? Welke modellen liggen daaraan ten grondslag? En wat is de spreiding in uitkomsten van die modellen? Wat zijn de validatiemethodes van die modellen? Hoe weet Mark zo zeker wat wetenschappers niet zeker weten?