HNA belooft liquiditeitsproblemen te tackelen

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - Het Chinese conglomeraat HNA verwacht volgend jaar voorgoed af te rekenen met de slepende liquiditeitsproblemen. Volgens voorzitter Chen Feng wordt 2020 een beslissend jaar, waarbij de schuldproblemen tot het verleden moeten gaan behoren. Over het hoe en wat liet hij zich niet uit.

HNA verwierf eerder faam met de nodige miljardendeals wereldwijd. Zo werd het grootaandeelhouder van hotelketens als Hilton Worldwide en NH Hotel Group. Ook stapt het concern in financieel fonds Deutsche Bank en kocht het voor miljarden aan vastgoed in steden als New York en Hongkong. In de jaren 2016 en 2017 werd op zes continenten meer dan 40 miljard dollar uitgegeven.

De expansiedrift van de Chinezen kende een keerzijde. De schulden van de onderneming liepen op tot 86 miljard dollar en de druk om bezittingen van de hand te doen nam toe. Recent betaalde het bedrijf een obligatie van 1,3 miljard dollar terug om te voorkomen dat HNA als wanbetaler te boek ging. Daarmee nam ook het stressniveau op de Chinese schuldenmarkt iets af.