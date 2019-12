Miljoenenboetes voor telecombedrijven

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: telecommunicatie

AMSTERDAM (AFN) - Telecomaanbieders KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone hebben miljoenenboetes gekregen voor het onjuist en onvolledig informeren van klanten over hun aanbod op hun websites. De boetes zijn opgelegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

T-Mobile kreeg de hoogste geldstraf. Dat bedrijf moet ruim 3,9 miljoen euro betalen. KPN werd voor bijna 3,5 miljoen euro beboet. Vodafone kreeg een geldstraf van ruim 3,1 miljoen euro en Tele2 moet dik 2,7 miljoen euro overmaken.

Volgens de ACM is een website een belangrijk kanaal voor telecomaanbieders om te communiceren met consumenten. "Daarom is het zo belangrijk dat consumenten daar juist en volledig worden geïnformeerd over het aanbod. Zodat zij een goed besluit kunnen nemen en met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Onjuiste of onvolledige informatie kan bovendien leiden tot oneerlijke concurrentie", aldus de toezichthouder.