Nikkei sluit goed beursjaar lager af

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies gesloten. Beleggers deden het rustig aan op de laatste handelsdag van het jaar en voorafgaand aan een korte vakantieperiode. De Japanse financiële markten zijn op oudjaarsdag gesloten. De handel op de beurs in Tokio wordt pas op maandag 6 januari hervat.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,8 procent lager op 23.656,62 punten. De Japanse hoofdindex kende een goed beursjaar en won in 2019 ruim 18 procent. In 2018 werd nog een verlies geleden van 12 procent. Bij de bedrijven zakte Adastria bijna 7 procent. De kwartaalwinst en de vooruitzichten voor het hele boekjaar van de Japanse kledingketen vielen tegen.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,2 procent hoger. De Chinese centrale bank liet weten een nieuwe rentevoet te gaan gebruiken. Volgens analisten gaat het om een belangrijke stap bij het hervormen van het financiële systeem, waarmee de leenkosten van Chinese banken teruggedrongen kunnen worden en die de economische groei zal stimuleren.

De Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 0,4 procent bij en de Kospi in Seoul leverde 0,2 procent in. De Australische All Ordinaries eindigde met een verlies van 0,3 procent. Op dinsdag zijn de beurzen in Hongkong en Sydney nog een halve dag open. De beurs in Zuid-Korea blijft dicht.