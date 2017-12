Directielid ECB ziet spaarcultuur bedreigd

Deze man is overduidelijk niet goed in zijn hoofd en snapt er niks van.

Ze hebben het notabene zelf veroorzaakt.



De Eurofielen hebben samen met de ECB alles kapot gemaakt om de failliete zuidelijke lieden te redden.



In Nederland hebben we nu inflatie, er is weer een redelijke economische groei.

Wanneer we de Gulden nog zouden hebben zouden we gewoon een procent of 3 spaarrente op onze rekening ontvangen.



Maar vergeet het maar, elke renteverhoging zal dodelijk zijn voor de Euro en deze zal als een kaartenhuis inéénstorten.



Wat hebben ze ons toch bedonderd bij de invoering van de Euro.