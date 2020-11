Galapagos meldt positieve testresultaten met middel

-- Placebo-gecorrigeerde verbetering van 42 ml in de afname van forced vitalcapacity (FVC) in de behandelingsgroepen na 26 weken-- Correlatie waargenomen tussen afname van FVC en veranderingen inlongkwabvolume, gemeten door functional respiratory imaging (FRI)-- Verdere ontwikkeling GLPG1205 gepland in dose ranging fase 2b-studieMechelen, België; 30 november 2020, 22.01 CET; Galapagos NV(Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt positieve topline resultaten metGPR84-remmer GLPG1205 aan in een fase 2-studie bij patiënten metidiopathische longfibrose (IPF).De PINTA-studie was een gerandomiseerde, dubbelblind,placebogecontroleerde studie waarbij een 100 mg eenmaal daagse oraledosis van GLPG1205 werd onderzocht. In de studie werden 68patiënten met IPF gerekruteerd en behandeld. De deelnemers kregengedurende 26 weken het kandidaatgeneesmiddel of placebo (2:1gerandomiseerd) toegediend en konden hun standaardzorg met oftewelnintedanib, pirfenidone of geen van beide, voortzetten als onderliggendetherapie. Het belangrijkste doel van de studie was het vaststellen na 26weken van het verschil ten opzichte van baseline in geforceerde vitalelongcapaciteit (FVC in ml), vergeleken met placebo. Andere maatstavenwaren onder meer veiligheid, verdraagzaamheid, tijdsduur tot belangrijkebijwerkingen, veranderingen in functionele lichaamsbeweging,levenskwaliteit, medicijneigenschappen en FRI.Patiënten die GLPG1205 kregen bovenop hun standaardbehandelingtoonden na 26 weken een verminderde afname in FVC; een verschil van 42ml vergeleken met placebo bovenop hun standaardbehandeling (-76 ml bijplacebo; -34 ml bij behandeling). De studie was niet opgezet omstatistische significantie aan te tonen. De trend in FVC wasgelijklopend over de drie behandelingsgroepen. Ook correleert deverandering in longkwabvolume, gemeten door middel van FRI, met dewaargenomen afname in FVC.Er werden geen relevante veiligheidssignalen waargenomen voor GLPG1205alleen en bovenop pirfenidone. De meest voorkomende gerapporteerdebijwerkingen bij behandeling met enkel GLPG1205 waren maag- endarmstoornissen, voornamelijk misselijkheid. In de behandelingsgroep metGLPG1205 bovenop nintedanib werd een hoger percentage van voortijdigestopzettingen en frequentie van behandelingsgerelateerde ernstigebijwerkingen waargenomen. Er was één sterfgeval tijdens destudie in de groep van GLPG1205 bovenop nintedanib door verslechteringvan IPF; deze werd beoordeeld als niet gerelateerd aan destudiebehandeling.Gebaseerd op de resultaten van dit onderzoekt plant Galapagos door tegaan met GLPG1205 in een dose finding fase 2b-studie.De volledige resultaten van de PINTA-studie zullen worden ingediend vooreen toekomstige medische conferentie en peer reviewed publicaties."Rekening houdend met de beperkingen van deze vroege klinische studie,is PINTA een positief resultaat. De waargenomen consequenteveranderingen in de behandelingsgroepen en het gebruik van verschillendeanalytische methoden, waaronder FRI, zijn erg bemoedigend. Alhoewel wemeer moeten begrijpen over de verdraagzaamheid van het geneesmiddel oplange termijn, rechtvaardigen de PINTA-resultaten verder onderzoek," zeiprof. dr. Toby Maher, professor in geneeskunde aan de Keck School ofMedicine, University of Southern California."We willen de patiënten en artsen danken voor hun deelname aan dePINTA-studie. We zijn blij dat een tweede nieuw werkingsmechanismeafkomstig van ons innovatieve platform eerste signalen van activiteitlaat zien in IPF, een zeer dodelijke ziekte waar verbeterdetherapieën dringend nodig zijn. Dit bijkomend nieuwewerkingsmechanisme kan een aanvulling zijn op de anti-fibrotischebenaderingen binnen onze groeiende IPF-portefeuille," aldus dr. PietWigerinck, Chief Scientific Officer bij Galapagos.Over GLPG1205 en de fibrose portfolioGLPG1205 is een klein molecuul dat GPR84 selectief remt. Galapagosidentificeerde het GPR84 target met behulp van haar eigen targetdiscovery platform. GLPG1205 heeft veelbelovende resultaten laten zienin relevante preklinische modellen voor IPF. Momenteel heeft Galapagosverschillende kandidaatgeneesmiddelen met verschillendewerkingsmechanismen in zijn portfolio, gericht op het uitbouwen van eenfibrose franchise, waaronder ziritaxestat (GLPG1690, autotaxin remmer)in het ISABELA fase 3-programma in IPF, ziritaxestat in de NOVESA fase2-studie in scleroderma, GLPG1205, GLPG4716 (chitinase remmer) invoorbereiding voor fase 2 in IPF, en GLPG4124 en GLPG4586, momenteel inpreklinische ontwikkeling.GLPG1205 is een kandidaatgeneesmiddel; zijn werkzaam- en veiligheid zijnnog niet beoordeeld door enige regelgevende autoriteit.Voor meer informatie over de studies met GLPG1205:Voor meer informatie over GLPG1205:Over IPFIPF is een chronische, onomkeerbaar progressieve fibrotische aandoeningvan de longen die vooral voorkomt bij volwassenen boven de 40 jaar. Erzijn ongeveer 200.000 patiënten met IPF in de VS en Europa.Hierdoor wordt IPF beschouwd als een zeldzame ziekte. De klinischeprognose van patiënten met IPF is slecht: na diagnose bedraagt demediane overleving ongeveer 3 jaar is. Op dit moment zijn er nog geenmedische therapieën gevonden om IPF te genezen. De medischebehandelingsstrategie is erop gericht de progressie van de ziekte tevertragen en de kwaliteit van leven te verbeteren.Over GalapagosGalapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelenmet nieuwe werkingsmechanismen. Meerdere geneesmiddelen leverden alveelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zichmomenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillendeziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma's tot en met fase3-studies in ontstekingsziekten, fibrose, en andere indicaties. Deambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevendinternationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, deontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. 