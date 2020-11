Groen licht voor aandelenverkoop Fugro

LEIDSCHENDAM (AFN) - De aandeelhouders van bodemonderzoeker Fugro hebben ingestemd met een aandelenverkoop van in totaal 250 miljoen euro om daarmee de financiële positie te versterken.

De aandelenuitgifte gebeurt in twee delen. Een claimemissie met een waarde van 196,7 miljoen euro en een private plaatsing ter waarde van 53,3 miljoen euro. Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor aflossing van converteerbare obligaties die in 2021 aflopen, zo werd eerder aangekondigd. De exacte details over de verkoop zullen later naar buiten worden gebracht.

Verder werd bekend dat ook is ingestemd met de benoeming van Sjoerd Vollebregt tot commissaris van Fugro.