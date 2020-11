Air France-KLM overweegt aanschaf Boeing MAX-toestellen

Trek de stekker uit KLM er zullen meer dan genoeg maatschappijen op Schiphol vliegen. Je moet Schiphol zien als een opstap of overstap plaats voor reizigers en dan is er voldoende werk in op en rond Schiphol. Misschien is er wat minder onderhoud maar dat weegt niet op tegen die miljarden aan verliezen en het milieu en de enorme overlast die de omgeving ervaart.

Er vliegt niemand minder omdat er geen KLM op het vliegtuig staat.