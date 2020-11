Moderna gaat goedkeuring in EU en VS vragen voor vaccin

quote: hosternokke schreef op 30 november 2020 15:02:

Ongekend hoe slecht veel mensen geïnformeerd zijn.

Ik zou niet weten op basis waarvan ik slecht geïnformeerd ben.Op enkele uitzonderingen na, is het vrijwel alleen ernstig voor mensen met onderliggende klachten of al richting de gemiddelde leeftijdsverwachting.Uiteraard sneu, maar met beetje normale gezondheidszorg die je zou mogen verwachten van land als NL, prima te handelen. Alleen als je ook nog eens al het persoon in quarantaine gaat stoppen en je hele IC vol gaat leggen met 80+, dan werk je jezelf aardig in de problemen.