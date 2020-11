Moderna gaat goedkeuring in EU en VS vragen voor vaccin

CAMBRIDGE (AFN/BLOOMBERG) - Het farmaceutische bedrijf Moderna gaat een noodgoedkeuring voor zijn coronavaccin aanvragen in zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten. Dat doet het Amerikaanse bedrijf nadat de werkzaamheid ook na een uitgebreide analyse is gebleken. Het vaccin van Moderna is voor 94,1 procent effectief en er zijn nauwelijks ernstige bijwerkingen.

Alle deelnemers aan de test die ernstige gezondheidsklachten kregen, hadden een placebo toegediend gekregen. Van de ruim 30.000 deelnemers kregen er 196 Covid-19. Daarvan hadden 185 proefpersonen een placebo gehad. Elf personen die het vaccin kregen werden desondanks ziek. Het vaccin werkte net zo goed bij jonge als bij oudere proefpersonen. De bijwerkingen waren onder meer een zere plek waar de injectie was toegediend, moeheid, spierpijn en hoofdpijn. Die waren doorgaans wat erger bij de tweede vaccinatie.

Topman Stéphane Bancel van Moderna laat weten dat zijn bedrijf klaarstaat om vaccins te gaan verschepen zodra de goedkeuring er is. "We hebben al miljoenen doses klaar en elke dag komt daar meer bij." De eerste ladingen van Moderna gaan volledig naar de Verenigde Staten. In dat land denkt de farmaceut nog dit jaar 20 miljoen doses te kunnen uitleveren.

Andere vaccins

Moderna is niet het enige bedrijf dat een vaccin tegen Covid-19 heeft ontwikkeld. Ook branchegenoot Pfizer, dat samenwerkt met het Duitse BioNTech, heeft een vaccin waarvoor het een noodgoedkeuring aan heeft gevraagd. Dat vaccin moet echter in zeer koude omstandigheden worden vervoerd terwijl het vaccin van Moderna in een gewone vrieskist kan worden bewaard tijdens het vervoer.

Ook AstraZeneca ontwikkelde, samen met de universiteit van Oxford, een vaccin. Dat heeft een wat mindere effectiviteit, maar is goedkoper en nog makkelijker te transporteren en te bewaren.