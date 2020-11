Analisten positiever over Randstad

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De markt voor uitzendkrachten gaat weer stijgen als de coronacrisis achter de rug is en bedrijven zullen dan zelfs mogelijk meer flexibel personeel willen inhuren. Bovendien hebben uitzenders tijdens deze crisis getoond zeer weerbaar te zijn. Dat melden analisten van ING die hun advies verhogen naar buy van hold en hun koersdoel opkrikken naar 63,50 euro.

Randstad heeft relatief weinig uitzendkrachten die werken in de zwaarst getroffen sectoren, merkte ING verder op. Ook gaan de analisten ervan uit dat meerdere bedrijven in de sector binnenkort door analisten opnieuw worden bekeken wat tot een positiever beeld zal leiden.

Marktvorsers van Credit Suisse werden alvast positiever. Zij verhoogden hun advies naar outperform van neutral, en zetten hun koersdoel op 59 euro.

Randstad was maandag rond 11.55 uur de grootste stijger in de AEX met een plus van 5,2 procent. Het aandeel was 54,06 euro waard.