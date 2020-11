'Ambities ABN AMRO beperkt'

quote: Rowi62 schreef op 30 november 2020 11:44:

Als ze eens wat fermer tegen onze regering spreken over de slachting onder hun klanten (middenstanders in de horeca en winkels) zou dat de resultaten veel meer helpen.

Faillisement golf is aanstaande zegt ING's economische afdeling.

diezelfde regering die op koers van 25 euro besloot niet verder af te bouwen?daar zit helaas echt 0 verstand. Verklaart meteen ook de aandelenkoop van KLM en de oneindige niet onderbouwde steun richting een Franse luchtvaarorganisatie."Omdat KLM zo belangrijk is voor het herstel van NL" > nou, een dealtje met Lufthansa voor een vijfde van dat bedrag was ook prima te regelen geweest. Om te janken dit, en achteraf in onderzoekscommissie weer roepen 'dit hadden we nog nooit meegemaakt, dus daarom maakten we fouten'.