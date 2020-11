'Ambities ABN AMRO beperkt'

AMSTERDAM (AFN) - De strategische update van ABN AMRO is op het oog aardig, maar de ambities zijn beperkt, vinden analisten van KBC Securities. Ze wijzen op de beperkte kostenbesparing die kan worden gerealiseerd ondanks een flink aantal arbeidsplaatsen dat verdwijnt. Ook de keuze om vooral retailbank te zijn is logisch, maar daarbij zet ABN AMRO maar beperkt in op de private banking-tak. Ook het geplande rendement op eigen vermogen is te verklaren, maar stemt voor de marktvorsers niet tot vrolijkheid.

De KBC-analisten snappen de keuze om eigen aandelen te willen inkopen onder bepaalde omstandigheden, maar vragen zich af of een samengaan met de Volksbank ABN AMRO niet meer oplevert. KBC houdt vast aan zijn accumulate-advies met een koersdoel van 9,50 euro.

Ook marktkenners van ING (hold-advies met koersdoel van 9,50 euro) zijn negatief gestemd. Het perspectief voor 2024 is weliswaar goed, maar in de jaren daarnaartoe is het beeld minder rooskleurig. Daarmee zit ABN AMRO onder de consensus van analisten op het gebied van kosten en rendement.

Het aandeel ABN AMRO was met een min van 5 procent op 9,03 euro maandagochtend rond 10.20 uur de grootste daler in de AEX.