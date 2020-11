ABN AMRO zakt op Damrak na update strategie

[quote alias=drooglegging id=12949446 date=202011300926]

Sale and lease back gaat de trend worden, alle OG over naar speculanten en danger money.

Heel veel AEX noteringen hebben last van hetzelfde "probleem" en gaan dat probleem dus op termijn oplossen.



De Zuidas("As van het kwaad") kan gaan leeglopen als De Bank de trend heeft gezet, niets is voor eeuwig!



Voor hoeveel staat dat Abn gebouw in de boeken? misschien wel voor 5 kwartalen netto-winst!

DE De juiste vraag is : Hoe hoog is de lease en wat waren de oude huisvestingskosten. En dat verschil keer 15 jaar en je weet de impact. En die zal niet gering zijn.