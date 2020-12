Vivoryon is op papier nu volledig Nederlands

" Vivoryon heeft aan nog 3,6 miljoen euro in kas te hebben. Eind vorig jaar was dat nog 41,5 miljoen euro. Die sterke afname is volgens Vivoryon grotendeels veroorzaakt door de aankoop van aandelen die op elk moment weer te gelde kunnen worden gemaakt. "



Dus Vivoryon heeft zelf voor ruim 30 mln haar eigen, toen spotgoedkope, aandelen uit de markt gehaald (wat ze nu noemen 'snel om te zetten waarde papieren' = aandelen) . Dat is heel slim, want daarmee drijf je zelf de koers op (creeert schaarste) en als de koers blijft oplopen dan kan je met plukkjes er afstand van doen en weer Cash genereren.



Ook het feit dat ze juridisch naar Nederland komen is gunstig. In Duitsland zijn BioTech bedrijven juridisch tegen ovenames beschermd door de overheid. Hier in Nederland niet. Tevens is vanuit NL een notering aanvragen aan de Nasdaq eenvoudiger. Alle ingredienten aanwezig om iets met een buitslandse/Amerikanase partner te gaan doen. Zie Kiadish, daar kwam het ook als een dief in de nacht.



De warade van Vivoryon is nu ca mln 130 ( 6.80 x 19 mln aandelen), met een Cash van ca. mln 40 is dit een heel mooie overname partij voor Pfizer ( 10 jan. 2018 — Medicijnfabrikant Pfizer, één van de grootste farmaceutische bedrijven wereldwijd, stopt met het onderzoek naar nieuwe medicatie tegen de ziekte van Alzheimer).



Het is wachten op een mooi bod.