'ABN AMRO in focus op Damrak na update'

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO staat maandag in de schijnwerpers op de Amsterdamse beurs. De bank kwam met een update van de strategie en kondigde aan banen te schrappen. De Europese beurzen lijken met verliezen te beginnen aan de laatste dag van november. Beleggers doen het rustig aan na de sterke opmars deze maand en houden vooral de ontwikkelingen rond het coronavirus en de brexit-onderhandelingen in de gaten. De AEX-index stevent af op een maandwinst van zo'n 14 procent.

ABN AMRO kondigde aan de komende vier jaar tot 15 procent van de banen te schrappen, oftewel zo'n 2700 arbeidsplaatsen. Dat doet de bank om tegen 2024 jaarlijks zo'n 700 miljoen euro aan kosten te besparen. Het merendeel van de banen zal pas na 2022 verdwijnen. Verder verkoopt ABN AMRO zijn hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas en huurt daarvan een deel weer terug. De strategische plannen zijn de eerste van de bank onder topman Robert Swaak.

Unilever is zondag op papier een volledig Brits bedrijf geworden. De Nederlandse en Britse aandeelhouders van het levensmiddelenconcern stemden in met het plan om de twee bedrijven samen te voegen tot een Brits bedrijf, met het hoofdkantoor in Londen. Nederlandse aandelen Unilever NV worden omgezet in Britse aandelen Unilever PLC, die wel een notering houden op de Amsterdamse beurs.

Aegon

Verzekeraar Aegon liet weten zijn Centraal- en Oost-Europese tak te hebben verkocht aan de Oostenrijkse branchegenoot Vienna Insurance Group (VIG). Het gaat om het verzekerings-, pensioen- en vermogensbeheer in Hongarije, Polen, Roemenië en Turkije. Daarvoor betaalt VIG 830 miljoen euro.

Ook Altice Europe staat in het nieuws. De volledige overname van het kabel- en telecombedrijf door grootaandeelhouder en topman Patrick Drahi loopt zo goed als zeker uit op een juridisch gevecht. Minderheidsaandeelhouders voelen zich tekortgedaan, en één van hen, het Amerikaanse hedgefonds Lucerne Capital Management, sleept het Altice-bestuur binnenkort voor de Ondernemingskamer, meldt Het Financieele Dagblad.

Fugro

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft een schikking getroffen met bodemonderzoeker Fugro. Volgens de beleggersvereniging had Fugro schuld aan het lekken van koersgevoelige informatie over een mogelijke herfinanciering. Dit wordt door Fugro nog altijd ontkend, maar evengoed heeft het concern de kwestie de wereld uit geholpen door gedupeerde aandeelhouders te compenseren.

Op de oliemarkt zijn de ogen gericht op de vergadering van OPEC. Een kleine groep leden van het oliekartel en bondgenoten is er afgelopen weekeinde niet in geslaagd afspraken te maken over al dan niet verlengen van beperkingen in de olieproductie. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,1 procent tot 44,56 dollar. Brentolie kostte 2,7 procent minder op 46,90 dollar per vat. De euro was 1,1963 dollar waard, tegenover 1,1954 dollar op vrijdag.