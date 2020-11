DPA keert dividend uit mede door wegebbende onzekerheden

AMSTERDAM (AFN) - Detacheerder DPA Group gaat aandeelhouders een dividend van 0,08 euro per aandeel uitkeren. Volgens het bedrijf hebben de goede financiële resultaten geleid tot een sterke balans met een positieve kaspositie. Daarbij is ook sprake van een afnemende onzekerheid, wat het bedrijf vertrouwen geeft om aandeelhouders te belonen.

DPA heeft besloten om het dividend dat in een normale situatie zou zijn voorgesteld over 2019 uit te keren in het vierde kwartaal van dit jaar. De impact van de tweede coronagolf wordt door het bedrijf naar eigen zeggen nauwlettend in de gaten gehouden, voor zowel kansen als risico’s.

DPA streeft ernaar om over het huidige boekjaar, conform het dividendbeleid, 50 procent van het resultaat na belastingen uit te keren aan de aandeelhouders. De uitkering van het interim-dividend nu, zal daar geen invloed op hebben.

Het aandeel DPA noteert op 3 december ex-dividend.